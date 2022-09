No Acre, a disputa presidencial tem Bolsonaro com 53% das intenções de votos dos acreanos e Lula 34%

- Publicidade -

No Acre, a disputa presidencial está entre Bolsonaro e Lula. De acordo com a pesquisa do Instituto Travessia Diagnóstico, divulgada nesta quarta-feira, 28, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) lidera a intenção de voto dos acreanos, com 53% no cenários estimulado.

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocupa o segundo lugar, com 34%. Bem abaixo, em terceiro lugar, está Ciro Gomes (PDT), com 4%. A candidata do MDB, Simone Tebet, pontuou 3%. Nulos e brancos foram 3% e 2% não souberam ou não opinaram.

Já no cenário espontâneo, Jair Bolsonaro aparece com 47% e Lula com 30%. Ciro Gomes pontuou 3% e Simone Tebet 1%. Nulos e brancos foram 8% e 10% não souberam ou não opinaram.

O Instituto Travessia Diagnóstico ouviu 1.200 eleitores, entre 24 a 27 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o número BR-05815/2022 e Tribunal Regional Eleitoral com o número AC-08454/2022.

A Gazeta do Acre/Maria Meirelles