No Abunã: Após 7 horas de buscas, Corpo de Bombeiros do Acre encontra mulher desaparecida em pescaria

Por volta das 21:50h, de sábado (10), uma equipe do Corpo de Bombeiros do Acre foi acionada, para se deslocar até uma fazenda, localizada na Vila Extrema, no estado de Rondônia.

Chegando ao local, os militares foram informados que uma mulher havia desaparecido. A vítima estava em uma pescaria com alguns parentes, momento que foi deixada sozinha em um ponto, onde era acostumada a ficar, e no final da tarde, familiares retornariam para buscá-la.

Ao chegar o final da tarde, os familiares retornaram ao ponto que deixaram a mulher, e não a encontraram mais no lugar combinado. Começaram as buscas nas redondezas e não encontraram.

A equipe do Corpo de Bombeiros, fizeram uma longa viagem de barco até chegar ao local. Os militares desceram o rio Abunã e depois de alguns minutos chegaram no acampamento da pescaria. Após receber algumas informações sobre o lugar, quatro militares e o cão bombeiro Hunter entraram na floresta, onde fizeram uma espécie de varredura, percorrendo 7km de mata em ação continua.

Após 7 horas de buscas, a mulher foi encontrada e entregue aos familiares. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Com informações Portal FNA