Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio acumula em R$ 300 milhões, maior prêmio da história do sorteio

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2524 da Mega-Sena. O prêmio acumulou e para o sorteio que acontece neste sábado (1º), o valor previsto é de R$ 300 milhões.

O valor é o mesmo sorteado na Mega da Virada em 31 de dezembro de 2020 e é o maior prêmio da história da Mega-Sena, considerando sorteios regulares.

Veja as dezenas sorteadas: 03 – 20 – 22 – 37 – 41 – 43.

5 acertos – 404 apostas ganhadoras, R$ 43.914,62

4 acertos – 30.194 apostas ganhadoras, R$ 839,40

As apostas para este sábado podem ser feitas também pela internet, até as 19h. O custo mínimo é de R$ 4,50. Saiba como apostar pela internet.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.