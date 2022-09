Neymar é eleito jogador do mês de agosto no Campeonato Francês

- Publicidade -

O brasileiro Neymar foi eleito o craque do Campeonato Francês no mês de agosto, em eleição feita pela União Nacional de Jogadores Profissionais (UNFP) da França.

O camisa 10 do Paris Saint-Germain se destacou com sete gols e seis passes decisivos nos cinco primeiros jogos do PSG na competição, quando o time da capital obteve quatro vitórias e um empate, com 21 gols marcados. Após oito rodadas, o PSG é o líder do Francês, com 22 pontos, dois à frente do Olympique de Marselha.

Neymar é o artilheiro da competição, com oito gols, um à frente do colega de ataque Kilyan Mbappé. O brasileiro também é o líder em assistências, ao lado de outro colega de equipe, o argentino Lionel Messi, ambos com sete passes para gol.