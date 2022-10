Neymar desabafa após sofrer ataques por conta de apoio a Bolsonaro

- Publicidade -

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Neymar, atualmente no Paris Saint-Germain (PSG), resolveu desabafar após inúmeras críticas que sofreu por conta do apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Tudo aconteceu após o jogador postar um vídeo cantando um jingle e declarando voto ao atual Chefe de Estado do Brasil.

“Falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem uma opinião diferente é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender”, escreveu inconformado em sua conta no Twitter.

Durante a última quarta-feira (28), o atacante publicou um vídeo agradecendo a visita do presidente ao seu instituto. Por sua vez, na quinta, mesmo após os jogadores da Seleção Brasileira entrarem em acordo para não expor opinião política, o jogador do PSG divulgou um vídeo na rede social Tik Tok fazendo dancinha de apoio ao atual presidente da república.

Neymar terá que vir ao Brasil

Como está em Paris, o jogador terá que vir ao Brasil se quiser transformar a dancinha em voto. É que Neymar não transferiu o título de eleitor desde que foi para a Europa. O local de votação do jogador é em Santos, como consta no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na última Pesquisa Datafolha, divulgada ontem, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 50% dos votos válidos – ou seja, quando são excluídos brancos e nulos. Jair Bolsonaro aparece com 36% dos votos válidos, entre os eleitores.