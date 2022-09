Ney Amorim mira porcentual do eleitorado indeciso na reta final da campanha

- Publicidade -

Segundo colocado numericamente na disputa ao Senado, conforme pesquisa do Instituto IMG, divulgada na terça-feira, 26, o presidente do Podemos no Acre, Ney Amorim, intensifica a campanha de olho nos eleitores indecisos. Nesta reta final de campanha, a missão é investir nas agendas no interior do Estado, ao lado do governador Gladson Cameli (Progressistas) que já declarou inúmeras vezes que Ney é o seu candidato ao Senado da República.

De acordo com o levantamento do IMG, Ney Amorim tem 22% das intenções de votos e empata, dentro da margem de erro, com o candidato Alan Rick (União Brasil) que é da mesma composição do candidato ao governo Marcio Bittar (União Brasil), em quinto lugar com apenas 3%.

No segundo semestre deste mês de setembro, pesquisa Ipec mostrava na resposta espontânea de intenções de voto para o Senado um índice de 53% entre as pessoas que não sabiam ou prefeririam não opinar sobre o seu candidato a Senado. Ou seja, mais de 50% do eleitorado ainda não havia decidido o seu senador.

Agora, faltando quatro dias para as Eleições, estima-se que esse porcentual sofreu pouca alteração. “Por isso, vamos continuar caminhando, levando nossas propostas e explicando às pessoas que o governador Gladson nos apoia, e que o Ney também é Gladson Cameli”, ressalta Ney Amorim.

O governador Gladson Cameli tem um apreço especial por Ney Amorim. Nas agendas pelo interior, é visível a sua atenção ao candidato para o Senado da sua coligação, quando ele pede, por exemplo, que cada um de seus eleitores também sejam fiéis à chapa majoritária da coligação ‘Avançar para Fazer Mais’, composta ainda por Mailza, sua vice, e Ney senador.

Com o crescimento de Ney Amorim nas intenções de voto, estando tecnicamente empatado com Alan Rick, o objetivo agora é alcançar essas famílias que ainda não têm candidato para o Senado, sobretudo nas cidades do interior.