Ney amorim diz que, “Em 1º lugar está o que Deus quer pra gente”

O candidato ao Senado Ney Amorim, do Podemos, recebeu apoio importante de lideranças evangélicas e comunitárias, neste sábado, 10. Ney, o candidato do governador Gladson Cameli (Progressistas), foi aplaudido por pastores e membros de várias denominações cristãs em reunião na Galeria Bessa, na rua Rio de Janeiro, em Rio Branco.

“Eu conheço a maioria de vocês, lideranças evangélicas e comunitárias, e fico feliz por também estar agora conhecendo novos amigos, que estão entendendo a nossa mensagem e cada vez mais aderindo à nossa proposta para trabalhar muito mais ao lado do nosso governador Gladson Cameli”, afirmou Ney Amorim diante de várias representações evangélicas, entre elas a Assembleia de Deus Vida Plena.

O encontro começou com uma oração da pastora Maria Magri, que rogou ao Senhor para que Ney tenha sucesso nesta nova empreitada, assim como teve também Mailza Gomes (Progressistas) quando senadora.

“Agora, não tenho dúvidas, chegou a vez do Ney ser o senador de todos os acreanos. Estamos em oração constante, levando a Deus as nossas súplicas para que sejamos vitoriosos debaixo da Sua orientação e do Seu querer”, ressaltou a pastora Maria Magri, após as preces de todos os presentes, direcionadas a Ney.

O candidato recebeu uma Bíblia de presente e lembrou das inúmeras palavras proféticas que vem recebendo de pessoas que têm comunhão com o Santíssimo. Ele frisou que o governador Gladson Cameli tem sido de uma lealdade grandiosa na sua campanha para o Senado e lembrou de um dos grandes homens de Deus.

“Eu me recordo do nosso saudoso pastor Walter José, num encontro que tive com ele e mais de mil pessoas. Naquela ocasião, eu fui presenteado com a sua Bíblia Sagrada, a mesma que havia sido herança do seu pai. E hoje, recebo outra com muito orgulho, com muita honra e alegria, sabendo que as pessoas oram por mim, assim como a minha esposa e o restante da minha família”, destacou Ney Amorim em tom de gratidão. O pastor Walter é falecido desde o dia 20 de abril deste ano.

Lealdade a Deus e a Gladson Cameli

Em mais um gesto de gratidão ao governador Gladson Cameli, o candidato ao Senado lembrou também do momento em que foi convidado por ele para compor a chapa majoritária da coligação ‘Avançar para Fazer Mais’.

“Às vezes, o homem se planeja para aquilo que ele quer. Mas não devemos esquecer de colocar em primeiro lugar o que Deus quer para a gente. O Senhor tem outros planos na nossa vida. E as coisas estão acontecendo de acordo com os desejos Dele”, frisou Ney, que inicialmente, postulava uma vaga na Câmara dos Deputados.

“O governador merece estar de novo no Palácio Rio Branco. E dessa vez, com a minha querida amiga Mailza. Chegou a hora de nos unirmos para fazer a diferença neste estado, completando o que Gladson Cameli não pôde fazer porque salvava vidas da pandemia [de Covid-19]”, completou Ney Amorim.