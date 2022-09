Nesta quarta-feira, 11 novos casos de covid-19 foram registrados no Acre

- Publicidade -

De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), foram registrados 11 novos casos de coronavírus nesta quarta, 28. O número de infectados notificados é de 149.702 em todo o estado.

Até o momento, 356.162 notificações de contaminação pela doença foram notificadas, sendo que 206.445 casos foram descartados e 5 exames de RT-PCR aguardam análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).

Ainda segundo a Sesacre, pelo menos 145.075 pessoas já receberam alta médica da doença. Apenas uma paciente continua internada em observação médica.

Novos óbitos não foram notificados, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 permaneça em 2.029 em todo o estado.