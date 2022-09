“Não vou me aposentar”, Galvão Bueno fala sobre reviravolta e revela proposta fora da Globo: “Meu time foi pra Band”

- Publicidade -

Em uma contagem regressiva para deixar as transmissões de futebol ao final da Copa do Mundo do Qatar, Galvão Bueno concedeu uma rara entrevista e abriu o jogo sobre o futuro de sua carreira na Globo e deixou no ar até que recebeu propostas para ir para a Band.

O icônico narrador conversou com a Revista Veja e afirmou que apesar de ter decidido se afastar da narração, não se considera aposentado, antecipando até que tem alguns projetos sendo analisados pela Globo.

“Na verdade, vou virar uma página, mas o livro continua aberto. Eu paro de fazer narrações em TV aberta e isso é definitivo. Meu último jogo será a final da Copa do Catar, que espero ter a presença da seleção brasileira. Mas não vou me aposentar. Seguirei tendo projetos na Globo. Não vou me desligar totalmente da empresa”, ressaltou o veterano, que segundo rumores, teria sido beneficiado com um contrato vitalício com a empresa.

Além de ganhar uma série documental no GloboPlay, o veterano promete uma reviravolta na carreira com outras novidades em 2023. Segundo Galvão, houveram até propostas de outras emissoras, mas ele garantiu que não vai aparecer em nenhum outro canal que não seja a Globo.

“Já está em produção uma série sobre a minha vida, cinco episódios na Globoplay rememorando alguns momentos marcantes […] Outros projetos estão em estudo. O que posso garantir é que não vou para nenhuma outra emissora, embora tenha tido propostas“, disse o veterano, deixando no ar o convite de concorrentes da Globo.