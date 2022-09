“Não vou a Igreja por causa do assédio dos fiéis” diz Bruna Marquezine

- Publicidade -

A atriz Bruna Marquezine participou de mais um podcast, onde também voltou a comentar a sua relação de fé com Deus e seu vínculo à Igreja. A celebridade global que recentemente virou estrela, também, no filme Besouro Azul, interpretando a personagem Penny, criticou a reação dos fiéis aos famosos.

Se dirigindo aos famosos supostamente cristãos, Marquezine disse que eles deveriam “dar uma segurada”, no sentido de lidar com o público. Isso porque, para ela, sempre há alguém com uma “mensagem” divina para ser entregue.

“Eu não vou mais para a igreja porque não concordo com muitas coisas e também… deixa eu falar aqui quando uma celebridade entrar na igreja, dá uma segurada. Porque é impressionante, sempre vem alguém para dizer que tem uma mensagem de Deus para te entregar”, disse a atriz.

A declaração de Marquezine foi durante o podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Ainda sobre as “profetadas” que recebe, expressão comum no meio evangélico que faz referência a falsas mensagens divinas, a atriz falou que são sempre as mesmas.

“Onde eu chego tem alguém com mensagem para me entregar e a mensagem é sempre a mesma: ‘Vem pra Deus’”, disse ela.

Marquezine é criticada

Apesar de alegar que se identifica como cristã, a atriz Bruna Marquezine também já foi alvo de críticas devido ao seu modo de interpretar a pessoa de Jesus Cristo e a Sua Igreja.

A missionária Amanda Silva, por exemplo, do Rio de Janeiro, rebateu uma declaração da atriz em outro podcast, Pod Elas, conforme o noticiado pelo GospelMais. Na ocasião, a celebridade se referiu a Cristo como “o cara” e à Igreja como um “fã clube”.

“Eu gosto muito de Jesus. O cara é da hora. Ele é muito legal. O fã clube dele é que, às vezes, estraga o rolê. Mas ele é legal. A fã base é que, às vezes, é uma b***. O cara é genial, então toda vez que [alguém] fala ‘quer aceitar a Jesus’ eu falo ‘quero”, disse ela.

