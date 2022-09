“Não trouxe?”, Papa Francisco cobra cachaça de Eduardo Suplicy

- Publicidade -

O Papa Francisco cobrou uma cachaça de Eduardo Suplicy durante um evento neste sábado (24/9). O candidato a deputado estadual em São Paulo esteve no encontro da Economia de Francisco e Clara, em Assis, na Itália, e aproveitou para levar um exemplar do livro dele para o pontífice. Mas, ao entregar, acabou levando uma pequena bronca do religioso.

“Você trouxe o livro, mas não trouxe uma cachaça?”, questionou o Papa. O questionamento foi feito no momento em que Suplicy presentou o representante da Igreja Católica com uma edição da obra Renda Básica de Cidadania – A Saída é Pela Porta. “Eu sou o senador que, no Brasil, apresentou a lei aprovada da Renda Básica Universal sobre a qual fala tão bem em seu livro Vamos Sonhar Juntos”, explicou o petista.

O político compartilhou o momento no Instagram e se divertiu com a situação. “Quem diria que um dia o Papa Francisco iria me cobrar uma cachaça. Foi o que aconteceu hoje”, escreveu na legenda do vídeo.