‘Não tenho medo’, diz Maraisa após trocar farpas com fã e ele ameaçar soltar uma fofoca dela

Maraisa, da dupla Maiara e Maraisa, discutiu com uma página de fãs de música sertaneja no Twitter. Após reclamar de cobrança, a cantora foi “ameaçada” com possíveis fofocas sobre ela. A artista afirmou não ter medo.

Tudo começou após o responsável pela página fazer uma cobrança que a dupla sertaneja não grava DVD. “E esse DVD da Maiara e Maraisa que não grava nunca, hein. Precisamos de músicas novas”, disse o fã. Maraisa então respondeu: “Todo dia você posta a mesma coisa, cara! Estou cansada já! Você acha que é fácil fazer um DVD com 25 shows no mês, programa de TV, publicidade… Eu tenho vida, eu nem durmo e nem namoro, cara! Vem aqui me ajudar a fazer, então!”.

O fã continuou e declarou que iria soltar uma fofoca que havia prometido para as pessoas que seguem o perfil no Twitter, dando a entender que seria algo sobre Maraisa. “Maraisa fica me chamando de fofoqueiro, mas já já eu vou soltar aquela fofoca que prometi para vocês. Aí eu quero ver do que que ela vai me chamar”, afirmou.

Sem rodeios, a cantora retrucou novamente: “Gente!! Que que o versinho falou que vai soltar, hein?! Vou contar um negócio para vocês? Eu conheci o versinho pessoalmente, ele é perigoso, viu!! Ele sabe todas as fofocas do meio sertanejo”, escreveu.

Sem mencionar a artista, a página dedica ao conteúdo sertanejo questionou: “Medo de artista? não tenho”. Maraisa respondeu o fã e disse: “Você agora, além de comentarista do sertanejo, também está sabendo das fofocas dos artistas, é?! Aquele dia no camarim de Americana, eu te contei a minha vida, confiei em você e agora você está usando isso contra mim?! Eu não tenho medo do seu engajamento!!”.

Após a discussão, a cantora falou que não adiantava ligar para ela e nem para sua assessoria pedindo informações sobre treta em Twitter. “Não houve nenhuma treta. Eu simplesmente expressei minha opinião…”, afirmou.

No entanto, alguns usuários da rede social não levaram fé na discussão, apontando que o bate-boca não passa de uma jogada de marketing da cantora e o fã para o lançamento de algum projeto das irmãs. “Acho que é marketing”, analisou uma usuária da rede social. “Ei, me passa esse curso de marketing aí que tu fez. Babado viu, está arrasando”, disse uma fã. “E é sobre ser marketeira hahaha.. e a minha favorita por sinal”, comentou outra.

UOL