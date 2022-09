“Não pode ficar refém”: Vampeta pede demissão de técnico do Brasileirão

- Publicidade -

Tem técnico que já precisa ser demitido para planejar a próxima temporada dos clubes? Na visão de Vampeta, sim. O comentarista e ex-jogador de futebol avaliou o trabalho de Vitor Pereira e foi enfático ao falar sobre uma possível demissão do português.

Para Vampeta, o Corinthians precisa trabalhar pensando na próxima temporada e não pode ficar refém do técnico Vitor Pereira para a próxima temporada. O comentarista deu a sua opinião durante o programa Canalada, da Jovem Pan.

“O Vitor Pereira vai ficar? Ou vai ficar refém? Não (manteria Vitor Pereira). Se eu sou o presidente de uma instituição como o Corinthians, tão grande. Eu chamo ele e seguinte,: ‘vai ficar? Não? Então tchau”, revelou Vampeta.

Vitor Pereira explica substituições no Corinthians

O técnico Vitor Pereira, após o empate em 2 a 2 com o Internacional, na Neo Química Arena, falou sobre o jogo e suas substituições durante a partida.

“Tentei escalar um meio-campo com capacidade de defender e pressionar, mas também com capacidade de atacar entre-linhas. É claro que perdemos dinâmica porque o Giuliano vem de um problema de saúde nos pulmões e o Ramiro é um jogador que vai se desgastando. Não é um meia que joga entre-linhas, mas também não é um extremo. É um jogador que pode fazer essa função e hoje fez, para mim ambos tiveram bem na primeira parte. Mas naturalmente eles cansam e hoje não temos jogadores com as mesmas características”, garantiu.

