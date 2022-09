Não mando você tomar no c* só porque sou muito educada, diz Maiara a Maraisa, após ser chamada de chifruda

- Publicidade -

Maiara e Maraisa sempre sobem no palco mostram que são super alto astral e brincalhonas, e nas redes sociais Maraisa fez questão de compartilhar um momento de um show em que chama a irmã que estava usando um chapéu de chifruda. Nas imagens, a cantora brincou aparecendo falando sobre uma teoria sobre chifres e usou a irmã como um exemplo.

Eu tenho a minha teoria. Antes de namorar, tem que avaliar se está preparado para o chifre que o cara vai te colocar. O chifre vai existir, não adianta. Mais cedo ou mais tarde você vai tomar um chifre. E você tem que fazer disso um evento, não pode ficar triste. Quando tomar um chifre, tem que falar assim: Vamos fazer um churrasco, que hoje estou chifruda!. Fica tudo mais leve. A Maiara, por exemplo. Já está até de chapéu.

A plateia, claro, deu muita risada com a brincadeira e Maiara imediatamente tratou de rebater e irmã dizendo.

Teorias do chifre – Stand Up no meio do show! Temos!🎙🙋🏻‍♀️ pic.twitter.com/lOBwpqAoDJ

— Maraisa (@Maraisa) September 6, 2022