Na sabatina do Programa Andrade Filho, o entrevistado desta sexta-feira (16), é SérgioPetecão, candidato a Governador do Acre

O senador e candidato ao Governo do Acre pelo PSD, Sérgio Petecão, será o entrevistado desta sexta-feira, 15, no programa Andrade Filho, da rádio GAZETA 93FM. A entrevista será realizada ao vivo, a partir das 11h, e terá uma hora de duração.

Andrade Filho iniciou, na segunda-feira, 12, uma rodada de entrevistas com os candidatos ao Governo do Acre. O primeiro entrevistado foi o candidato à reeleição, Gladson Cameli (PP); na terça, quem respondeu aos questionamentos do apresentador foi o candidato Márcio Bittar, do União Brasil; na quarta, a candidata pelo MDB, Mara Rocha; na quinta, Jorge Viana, do PT, e, nesta sexta, o encerramento das sabatinas será com o candidato Petecão

De acordo com o radialista, o objetivo do projeto é ajudar o eleitor acreano a decidir o voto com coerência e segurança.

“Nosso programa é sempre democrático e está aberto a todos os candidatos que queiram expor suas ideias. O objetivo é informar o eleitor sobre os programas de governo propostos e, dessa forma, ajudar para que ele possa escolher seu voto com coerência e segurança”, destaca o apresentador.

Fonte/ A Gazeta do Acre