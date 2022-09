Na próxima semana médicos do Acre podem retomar greve

- Publicidade -

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) informou, nesta quinta-feira, 29, que não descarta a retomada da greve dos médicos, que foi suspensa em abril deste ano.

Para decidir os rumos do movimento, o sindicato disse que vai convocar os profissionais para uma assembleia geral extraordinária, no dia 3 de outubro, com o objetivo de reavaliar a retomada do movimento grevista.

De acordo com o Sindmed, o motivo é a falta de cumprimento dos últimos acordos firmados com o governo.

A mobilização é um pedido da própria classe, que, segundo o sindicato, está revoltada com as “péssimas condições de trabalho e com a falta de pagamento de gratificações”, que representam a valorização da categoria que enfrentou a pandemia do coronavírus.

Fonte/ A Gazeta do Acre