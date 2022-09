Na próxima segunda,  Nasa realiza missão de defesa da terra

- Publicidade -

A Nasa anunciou que fará uma missão especial para proteger o planeta Terra de uma colisão com um asteróide na segunda-feira (26). O último teste deve ser feito ainda neste domingo.

De acordo com a agência, a operação será realizada com uma aeronave especial chamada DART (Teste de Redirecionamento de Asteroides Duplos) para mostrar que é possível desviar corpos celestes maiores que possam causar danos à Terra no futuro. O asteroide que será atacado não representa nenhum risco.

“Este teste mostrará que uma espaçonave pode navegar de forma autônoma até um asteroide alvo e colidir intencionalmente com ele para alterar o seu movimento de uma maneira que pode ser medida usando telescópios terrestres. O teste fornecerá dados importantes para ajudar a se preparar melhor para um asteroide que pode representar um risco de impacto para a Terra, caso um seja descoberto”, disse a Nasa em um comunicado.

O público poderá acompanhar a missão ao vivo nesta segunda-feira (26) no site da Nasa ou nas redes sociais da agência.