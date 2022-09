Na praça Namoradeira, Mara Rocha participa de adesivaço

- Publicidade -

Na praça Namoradeira no Parque da Maternidade em Rio Branco, a candidata ao governo do Acre pelo MDB, Mara Rocha participou na tarde desta quinta-feira, 1, do adesivaço como parte da agenda de campanha.

Ao lado da sua militância, Mara fez questão de colocar os adesivos perfurados nos veículos e conversar com quem passava na região.

A militância que pela amanhã participou de um conversa com a candidata na livraria Paim ganhou mais uma dose de ânimo, que contagiava durante o adesivaço. Cantando o jingle da campanha “Agora é Mara é 15 é voto certo; Agora é hora não podemos mais errar, o Acre é de quem ama mora aqui e quer ficar”, os militantes demonstravam alegria e contagiava quem passava pelo parque.

“Fico muito feliz em saber que temos um exército de militantes aguerridos, com coragem de levar o nosso nome. Eles acreditam e por isso, buscamos um Acre que gere emprego, que faça investimento em nossa educação e que apoie nosso produtor rural, garantindo aos jovens uma política de esporte e inclusão social. Com esses objetivos que estamos todos os dias conversado com as pessoas e levando a esperança de construir um Acre com oportunidade para todos”, disse Mara.

Depois do adesivaço, Mara participou de uma reunião na empresa Ipe ao lado do deputada federal Flaviano Melo e do vereador Emerson Jarude, que é candidato a deputado estadual. Mara falou sobre seu Plano de Governo e a prioridade na geração de emprego, apoio a produção rural e incentivo as empresas da construção civil no Estado.