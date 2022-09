Na Índia: Mãe luta contra tigre  para salvar o filho de 1 ano

- Publicidade -

Uma mulher de 25 anos lutou contra um tigre adulto com as próprias mãos para salvar a vida do filho de 1 ano. Archana Choudhary, a mãe salvadora, mora em Madhya Pradesh, na Índia, e foi aclamada localmente como uma heroína após o feito.

No dia 4 de setembro, ela caminhava em uma região rural junto com o filho, de 15 meses, quando um tigre adulto saiu de trás da vegetação, mordeu a cabeça da criança e levou-a para a selva.

Archana gritou por ajuda e logo depois foi para cima do animal. Ao todo, a mãe lutou cerca de dois minutos, usando apenas as próprias mãos, antes que outros moradores chegassem e a ajudassem a espantar a fera.

A criança escapou apenas com ferimentos leves, enquanto Archana foi levada a um hospital próximo, para tratar um pulmão perfurado e ferimentos profundos em várias partes do corpo. Ela também recebeu doses de vacina antirrábicas, contra a raiva.

Tanto a mãe quanto a criança estão fora de perigo, mas o incidente acendeu um alerta na região. O medo dos moradores é que ocorram novos ataques, principalmente porque a vila fica próxima de uma reserva de tigres, e não é incomum que eles escapem.

Sanjeev Srivastava, um funcionário de vida selvagem local, afirmou em entrevista à BBC que esforços estão sendo feitos para evitar novos ataques do tipo, ou que outros animais escapem.

Fonte: R7