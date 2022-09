Na Hora H: PM é acionada após casal exagera nos gritos

- Publicidade -

Um fato curioso foi registrado na cidade de Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná, durante a quarta-feira (21). Um casal foi abordado enquanto “namorava” pela Polícia Militar.

De acordo com o relatório policial, vizinhos do casal acionaram a equipe depois que ouviram gritos vindo da casa ao lado. Os moradores acharam que a situação se tratava de uma violência doméstica, no entanto quando os militares chegaram ao local, a situação era outra.

Durante a abordagem, o casal relatou que não estava brigando e sim se “amando”. Diante da situação, os policiais realizaram a identificação dos “pombinhos” e um deles acabou sendo preso.

Ao consultarem o nome do homem, foi constatado que ele estava com um mandado de prisão em aberto. O rapaz foi levado para 19ª SDP ( Subdivisão Policial). A mulher não foi encaminhada.