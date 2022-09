Na Fronteira: Jovem boliviano é encontrado morto em cima de telhado de residência

- Publicidade -

O jovem Oscar Daniel Roca Quispe, de 19 anos, foi encontrado morto, em cima do telhado de uma casa, localizada no bairro Conavi, na cidade de Cobija, capital do estado de Pando, na Bolívia. O corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira (22).

As autoridades bolivianas estão investigando e tentando descobrir como o corpo foi parar em cima do telhado e em quais circunstâncias que o rapaz foi morto.

Populares avistaram o corpo do jovem em pé em cima do telhado, com os braços abertos, com a cabeça para trás e os pés descalços. Preocupados com a situação, acionaram a polícia e o Corpo de Bombeiros para averiguar a situação dos fatos.

Quando as autoridades chegaram no local, uma equipe subiu no telhado e constatou que Oscar Daniel estava morto. Após uma breve busca por vestígios de alguma prova que pudesse levar o que teria acontecido com o jovem, a polícia verificou que ele poderia ter sido atingido por uma descarga elétrica ou ter morrido de morte súbita (Infarto Fulminante). O corpo foi retirado da cobertura e encaminhado ao Necrotério do Hospital Roberto Galindo. Após a necropsia no corpo do rapaz, os médicos legistas constataram que o jovem morreu por uma descarga elétrica.

O caso ainda segue sob Investigação da Polícia pandina, da Bolívia.