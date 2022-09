Na Fronteira: Estudante de medicina leva três facadas quando retornava para casa

- Publicidade -

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite de sábado (03), na rua São Sebastião, bairro José Hassem, localizada no município de Epitaciolândia, distante de Rio Branco, cerca 230 km.

O crime tem duas versões, uma repassada por testemunhas para a polícia e outra narrada pela namorada da vítima. A primeira é que o casal retornava de um evento, e estava guardando o carro na garagem, quando foram surpreendidos por um homem identificado por Jandson Geovane da Silva e Silva, vulgo “Gegê”, de 26 anos, que anunciou o assalto, e tentou levar a caminhonete de cor preta, de propriedade de Igor Xavier de Araújo, de 29 anos, que reagiu o assalto e entrou em luta corporal com o criminoso, que estava em posse de uma arma branca (faca), e efetuou três golpes, sendo dois nas costas e um no pescoço da vítima.

A segunda versão repassada para a polícia, foi que Igor Xavier de Araújo e sua namorada Estefany da Silva Gomes, de 18 anos, estariam chegando em casa e ao guardar o carro na garagem, foi iniciada uma discussão entre o casal, momento que “Gegê” passava pelo local e foi tirar satisfação com Igor sobre o que estava acontecendo. Vítima e acusado começavam uma nova discussão e entraram em vias de fato, momento que Janderson “Gegê” atingiu Igor com três facadas, uma no pescoço e duas nas costas.

Após cometer o crime, “Gegê” fugiu em direção ao Igarapé Bahia, que faz fronteira com o país vizinho Bolívia.

Após ser esfaqueado, a vítima foi socorrida por populares e vizinhos, que colocaram o rapaz dentro da caminhonete e encaminharam a vítima ao Hospital Raimundo Chaar, no município de Brasileia, onde deu entrada em estado de saúde estável, porém, havia sangramentos ativos, onde pode elevar o grau de gravidade.

Uma guarnição do 5° Batalhão de Polícia Militar, foram acionados via copom e se deslocaram até o local do ocorrido. Chegando na rua citada, buscou algumas informações com populares, mas até o momento não lograram êxito na prisão do acusado.

De acordo com a PM, o acusado é bastante conhecido da polícia. O mesmo teria saído recentemente do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, onde “puxava” pena por vários crimes.

O caso segue sob Investigação da Delegacia de Epitaciolândia.