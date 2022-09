Na final da Libertadores, Felipão revela ambição do Athletico-PR no Campeonato Brasileiro

- Publicidade -

O Athletico-PR vai enfrentar o Flamengo, no dia 29 de outubro, no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, no duelo que irá decidir quem será o novo campeão da Copa Libertadores.

Além disso, o Athletico-PR faz uma notável campanha no Campeonato Brasileiro. O Furacão ocupa a sexta colocação na tabela de classificação, com 43 pontos conquistados. São apenas três a menos que o vice-líder.

Aproveitando a onda do bom desempenho, o técnico Felipão, considerado um dos grandes responsáveis pelo desempenho do Athletico-PR em 2022, avisou que não vai abrir mão de estar entre os quatro primeiros colocados no Campeonato Brasileiro.

“Nós queremos muito chegar entre os quatro ou entre os seis classificados para a Copa Libertadores. Queremos chegar, não sabemos o que vai ser no jogo final, se vamos estar em uma Libertadores. O primeiro projeto nosso é a Libertadores”, revelou.

“Então, vamos fazer dedicação total, principalmente nesses jogos que temos, para que consiga atingir a classificação no Campeonato Brasileiro entre os quatro ou seis. E também com cuidados para a final”, acrescentou Felipão.