Na Escócia, castelo de Mery Stuart está a venda pela bagatela de 625.0000 libras

Já se imaginou vivendo em um castelo medieval, que remonta a tempos tão antigos quanto o do famoso rei William I da Escócia, mais conhecido como, “William, o Leão”, no século XII? Nesse caso, se você tiver o correspondente a 625 mil libras esterlinas (aproximadamente R$ 3.711.184,38) esse sonho pode se tornar realidade.

Os moradores da residência, que pertencera no século XV à família Fotheringham, mantinham correspondência estrita com uma das mais célebres personagens da história escocesa: Mary Stuart! Durante as últimas três décadas, o castelo passara por um intenso processo de reconstrução, que preservou sua fachada, mas alterou os interiores para que pudessem oferecer ao comprador ambientes mais confortáveis, sem perder o estilo arquitetônico característico do período em que fora edificado.

Conhecido como Powrie Castle, este prédio histórico está sendo vendido por um preço relativamente inferior ao de uma casa em Londres. A propriedade, localizada a cinco quilômetros de Dundee, na Escócia, possui suas origens no ano de 1172, quando o rei William doou o terreno para Robert Ogilvie, conde de Angus, que construiu ali o castelo.

O edifício permaneceu nas mãos da família do conde até ser adquirido em 1412 por Thomas Fotheringham. Em seguida, ele foi passado de geração após geração entre os descendentes de Thomas e chegou a servir como base para operações militares em 1547, numa época em que os escoceses viviam em constante litígio contra os ingleses. Pouco depois, o castelo foi restaurado por um dos herdeiros, que vivia na Escócia na década de 1560, quando a jovem rainha Mary Stuart retornou da França para reivindicar seu trono ancestral do outro lado do Canal da Mancha. A correspondência sobrevivente nos arquivos demonstra que os moradores do castelo mantinham contato com a rainha Mary, que governou pessoalmente a Escócia de 1561 até 1567, quando foi forçada a abdicar do trono em favor de seu filho de 1 ano, o futuro rei James VI. No ano seguinte, ela conseguiu fugir para a Inglaterra, onde passou os últimos 19 anos de sua vida, que terminou tragicamente sob a lâmina do machado do carrasco.

O gerente da propriedade, David Fletche, conseguiu restaurar todas as conexões do prédios com membros importantes da realeza escocesa, para conseguir atrair a atenção de possíveis compradores. “Apesar de suas grandes conexões, é uma casa notavelmente confortável e encantadora, que oferece grande flexibilidade. Os quartos são os espaços perfeitos para entretenimento”, disse ele. Com efeito, o castelo possui

uma fortaleza em seus terrenos, conhecida como “The Keep”, cuja construção remonta ao século XVI. Sua área ainda possui uma larga extensão gramada, torres com janelas com vidros e venezianas, aposentos trabalhados com esmero e redecorados para causar no comprador ou compradora uma boa impressão. Segundo David Fletcher: “O Powrie Castle é uma rara oportunidade de possuir um castelo maravilhosamente renovado, associado a algumas das figuras reais da Escócia e significativos eventos históricos”.

Acredita-se que a propriedade atraia interesse internacional, em grande parte devido às suas características medievais e renascentistas, que foram notavelmente preservadas. Além disso, o castelo possui uma impressionante sala de estar de 325 pés quadrados, com um teto abobadado alto e disposta em torno de uma imponente lareira de pedra. Ele também possui uma sala de jantar formal com piso de laje, uma lareira inglenook e um teto com vigas de carvalho. Conforme ressalta Fletcher:

“A apenas três milhas de Dundee, que tem excelentes ligações rodoviárias, ferroviárias e aéreas, e perto de golfe de classe mundial em St Andrews e Carnoustie, o Powrie Castle certamente atrairá o interesse de uma ampla gama de compradores”.

