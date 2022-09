Na corrida ao senado, Alan Rick continua liderando com 31% das intenções de votos, seguido por Ney Amorim com 24%

- Publicidade -

Mais uma vez, o deputado federal Alan Rick (UB) aparece liderando as intenções de voto dos acreanos para o Senado Federal. Na pesquisa do Instituto Travessia Diagnóstico, divulgada nesta quarta-feira, 28, Alan aparece com 31% da preferência do público entrevistado, no cenário estimulado.

Em segundo lugar está o candidato Ney Amorim (Podemos), que cresceu nas pesquisas e aparece com 24 das intenções de votos nesta amostragem.

O candidato Jenilson Leite (PSB) pontuou 13%, Márcia Bittar (PL) 11%, Vanda Milani (PROS) e Nazaré Araújo (PT) marcaram 2%. Sanderson Moura, do Psol, pontuou 1%.

Brancos e nulos somaram 6% e não souberam ou não responderam 6%.

Já no cenário espontâneo, o candidato Alan Rick aparece com 22%, enquanto Ney Amorim tem 17% e Jenilson Leite 9%. Nesta amostragem, Márcia Bittar pontuou 6% e as candidatas Vanda Milani e Nazaré Araújo marcaram 2%. Brancos e nulos somaram 13% e 29% não souberam ou não responderam.

O Instituto Travessia Diagnóstico ouviu 1.200 eleitores, entre 24 a 27 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o número BR-05815/2022 e Tribunal Regional Eleitoral com o número AC-08454/2022.

A Gazeta do Acre/Maria Meirelles