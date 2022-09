Na contramão: Motorista atropela motociclista que fica em estado grave, veja vídeo

- Publicidade -

Uma mulher de 33 anos, ficou gravemente ferida após ser atropelada quando trafegava de motocicleta, na rua João Jovino, no bairro Eldorado, parte alta da cidade de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, de acordo com as imagens capturadas por câmeras de segurança, a mulher trafegava na rua, quando foi colhida por um veículo, modelo Toyota/Corolla.

Com o impacto da colisão, o pneu do veículo foi arrancado e atingiu a perna direita da motociclista, que sofreu dilaceração e múltiplas fraturas pelo corpo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU, socorreu a vítima que foi encaminhada ao Hospital Central Raimundo Chaar, mas devida a gravidade dos ferimentos foi transferida para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Veja o vídeo: