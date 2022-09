Na chegada ao debate, presidenciáveis criticam ausência de Lula

- Publicidade -

Na chegada do debate promovido pelo SBT neste sábado (24/9), presidenciáveis criticaram a ausência de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ex-presidente anunciou nesta semana que não participaria do evento porque já havia marcado dois comícios na data.

Jair Bolsonaro (PL), principal oponente do petista, se referiu a Lula como “ex-presidiário” ao criticar o candidato:

“Lógico que a ausência do ex-presidiário demonstra que ele não tem qualquer compromisso para com a população. Em 2018, eu não compareci porque eu estava hospitalizado, vitimado por uma facada e fui massacrado pelo PT como fujão. Eu perguntaria aos petistas: e agora? Qual é a justificativa para ele não comparecer?”, afirmou. “Obviamente porque ele foi muito mal, até não podia ser diferente, no último debate.”

Terceiro colocado nas pesquisas, Ciro Gomes (PDT) descreveu a ausência de Lula como “lamentável” e afirmou que denunciará “a corrupção e fascismo”:

“É lamentável que um candidato que diz que precisa fazer um voto útil para enfrentar o fascismo, estigmatiza o fascismo na mão de um adversário, não venha na presença do adversário mostrar o fascismo aqui. Eu estou aqui, vou denunciar a corrupção e o fascismo, mas, mais do que tudo, vou mostrar que o Brasil tem saída”, disse.