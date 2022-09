Na BR-364 Polícia Rodoviária Federal recupera três veículo adulterados

- Publicidade -

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, das 11h20 às 20h10 da última segunda-feira, dia (12), – em menos de 10 horas de serviço – realizando atividades de policiamento ostensivo e fiscalização de trânsito ao longo das rodovias federais que cortam o estado, conseguiu recuperar 3 veículos.

A primeira ocorrência foi registrada em Porto Velho, contudo, fora da BR. Durante deslocamento de parte do efetivo do COE-RO, ainda no perímetro urbano da cidade, próximo a Sede da Superintendência, nossos policiais recuperaram uma motocicleta Honca CG de cor preta, com sinais de identificação do veículo adulterados, sendo conduzida por um menor infrator de 17 anos e um apenado de 20 anos.

A segunda ocorrência foi registrada às 15h10 em Pimenta Bueno, na BR 364, próximo ao km 208. Dessa vez nossos policiais identificaram uma combinação de veículos (CVC) Scania com sinais de identificação do veicular adulterados, sendo conduzida por um caminhoneiro de 47 anos.

A terceira ocorrência também foi registrada na Capital, às 20h10 na BR 364, próximo ao km 710. Nossas equipes identificaram um Ford Fusion de cor preta com restrição de furto/roubo, sendo conduzido por um homem de 59 anos.

Todos os veículos recuperados foram entregues à Perícia da Polícia Técnico-Científica de Rondônia (POLITEC-RO) para procedimentos técnicos e posterior destinação. Já os criminosos foram encaminhados à Autoridade Policial para registro de ocorrência e responsabilização penal pertinente.

Importante destacar que no Brasil, estima-se que 1,2 milhões de veículos adulterados estejam em circulação. Nesse cenário, estas apreensões representam mais uma resposta da Polícia ao crime organizado.

Fonte: Assessoria da PRF