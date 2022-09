Na BR-364: Carroceria de carreta cai em rio após acidente

- Publicidade -

Uma carreta pegou fogo após colidir comn um caminhão na manhã desta terça-feira (6), em Jaciara (distante a 143 km de Cuiabá). Com o impacto da batida, a carroceria da carreta acabou caindo em um rio.

A Rota do Oeste, concessionária que administra a via, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas às 9h para a ocorrência, no km-286, envolvendo dois veículos de carga.

Além da equipe de resgate, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu ao local e encaminhou duas pessoas que estavam na carreta, sendo o condutor e um acompanhante, a uma unidade de sáude. O atual estado deles não foi divulgado.

Já o motorista do caminhão saiu ileso e assinou termo de recusa de atendimento médico.

As informações iniciais apontam para uma colisão lateral, seguida de tombamento e incêndio.

A carroceria do veículo carregado com milho caiu no rio. O caminhão, carregado com tijolo e brita, teve parte da carga derramada.

A pista sul ficou interditada e o tráfego foi desviado por São Pedro da Cipa.

Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai investigar o tipo e a causa do acidente.