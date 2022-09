Mundo das drogas: Homem é agredido a ripadas durante disputa por entorpecentes

- Publicidade -

Um morador de rua identificado por Édson da Silva Lima, de 37 anos, foi agredido por outros moradores de rua, que não tiveram os nomes revelados. A ocorrência foi gerada na Avenida Epaminondas Jácome, na noite de quarta-feira (07), na região Central de Rio Branco.

Conforme informações, um grupo de moradores de ruas, respectivamente usuários de drogas, estavam reunidos em uma praça, quando em certo momento começou uma discursão entre eles, que avançou para agressão física contra Edson, que foi agredido com socos, chutes e ripadas, ficando bastante machucado. Após a ação, os agressores fugiram, deixando o homem caído ao chão.

De acordo com outro morador de rua, sempre que Édson usa drogas fica bastante agitado, “pra frente” e agressivo, o que pode ter motivado a surra que lhe aplicaram.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma viatura para prestar socorro a vítima. No local, os socorristas avaliaram os ferimentos do homem, que tinha uma perfuração no braço direito, e algumas escoriações em outras partes do corpo.

Após todo o atendimento inicial, a vítima foi encaminha a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Veja o vídeo: