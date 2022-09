Mulheres caem em fossa durante festa de família; veja vídeo

- Publicidade -

O que seria uma festa em família quase terminou em tragédia no último sábado (24) em Alagoinhas, na Bahia. Durante uma comemoração em que mulheres se abraçam e pula, o piso de um fossa séptica cedeu e as seis mulheres foram engolidas pelo buraco.

O momento foi registrado por uma das pessoas presentes no local e compartilhado nas redes sociais nesta semana e possui mais de 2 milhões de visualizações.

Na gravação é possível ver o momento em que elas se reúnem em um círculo e começam a pular e cantar a música “Tem Cabaré Essa Noite”, do cantor Nattan. Logo depois a tampa da fossa quebra e todas caem no buraco. A fossa é utilizada para fazer o tratamento primário do esgoto da residência.

As pessoas que estavam presentes começaram a gritar e correram para socorrer as vítimas. As mulheres tiveram apenas ferimentos leves

Veja o vídeo: