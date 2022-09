Mulher teve bebê em banheiro de shopping sem saber que estava grávida

- Publicidade -

Uma jovem do Recife teve uma surpresa e tanto ao sentir vontade de fazer xixi enquanto trabalhava. Ela, que é funcionária de uma loja de um shopping da capital pernambucana, viu a filha nascer no banheiro do centro de compras. No entanto, um pequeno detalhe deixou a situação ainda mais intrigante: Bruna Queiroz, 23 anos, não sabia que estava grávida.

O parto surpresa deixou funcionários e clientes do shopping em polvorosa. A notícia de que uma moça acabara de dar à luz uma criança no banheiro do shopping ganhou as redes sociais em segundos. O vídeo que mostra o resgate de mãe e filha viralizou na internet. Veja a seguir a história de Bruna e da pequena Aurora.

“No sábado, dia 6 de agosto, tinha descido a minha menstruação como de costume. As cólicas estavam normais e segui o fim de semana sem maiores problemas. Na segunda-feira, tomei meu remédio para aliviar as cólicas e fui trabalhar. Cheguei ao shopping e ainda passei uns 40 minutos trabalhando. Foi quando me deu vontade de ir ao banheiro fazer xixi.

Quando me sentei para fazer xixi, senti uma ardência estranha. Coloquei a mão, e por Deus do céu que não acreditei no que estava acontecendo. Percebi que eu estava dando à luz um bebê. Logo ela saiu de uma vez com bolsa e tudo.

A reação que tive foi não deixar cair dentro do vaso sanitário. Em seguida, comecei a pedir socorro. Gritava para alguém me ajudar. Ao lado do banheiro que eu estava tinha uma moça que correu para chamar os bombeiros. Eles chegaram super-rápido. No meio deles, tinha uma bombeira mulher, Adeilza, que me acompanhou segurando Aurora.

Logo a placenta começou a sair. Eu mesma terminei de tirar. Em seguida troquei de roupa e fui para a maca. Os bombeiros nos levaram até a ambulância e fomos para a maternidade Arnaldo Marques, no bairro do Ibura de Baixo (zona sul da cidade). Lá, recebi todo o atendimento necessário.

Os médicos falaram que o que aconteceu comigo se chama gestação silenciosa. Meu corpo não teve mudança alguma e eu estava bem de saúde. Sentia absolutamente nada. E olha que entendo bem de gestação porque já tenho duas filhas: Pérola, 5 anos, e Maria Alice, 2.

Eu não tinha pretensão de ter mais filhos. Inclusive, já estava com a laqueadura marcada. Não estava entendendo o que estava acontecendo comigo naquele momento, só bateu o desespero.

Eu, meu marido e família ficamos todos em choque e sem saber o que fazer. Tinha muito medo de tudo, de como a família iria reagir, se o bebê estava bem, meu trabalho… Muitas coisas passando na minha cabeça ao mesmo tempo.

Meu patrão também ficou desesperado e surpreso, mas não saiu do meu lado. Seguiu até a maternidade comigo e lá permaneceu até o meu marido chegar. O resto do pessoal ficou surpreso, mas feliz pela chegada de um bebê.

Passado o susto, eu me encantei pela minha filha. Estou completamente apaixonada por ela. É um anjo que Papai no Céu me mandou de presente. Extremamente calma e dorminhoca. Cada sorriso que ela dá, meu coração se enche de amor.

A recuperação física está sendo o mais difícil. Tive uma perda muito grande de sangue e, como não sabia da gravidez, não tomei medicamento algum durante a gestação. Quanto à mental, estou me acostumando com a ideia de ter uma bebê em casa. Minha mãe e meu esposo me ajudam muito. Não sei o que seria de mim sem eles.

Como Aurora chegou de surpresa, estamos precisando de muitas coisas. Estou me virando com doações que estão chegando na minha casa e por PIX. Tem todo um movimento ao nosso redor para ajudar a mim e a minha princesa.

Estamos precisando muito de produtos de higiene pessoal, fraldas descartáveis… ainda não temos onde colocar as roupinhas que ela já ganhou etc. Até criamos um Instagram (@ajudeaurora) para arrecadar doações.

O conselho que eu dou para a mulherada é: não deixe nunca de fazer o acompanhamento com o ginecologista. Hoje, entendo que tudo pode acontecer. Vejo muitos comentários de mulheres que só descobriram na gestação nos exames de rotina. Eu descobri na hora do parto, mas vocês podem evitar essa situação.”

Fonte: UOL