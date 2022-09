Mulher perde a visão após levar facada de desconhecido por está ouvindo samba em homenagem a Exu

Em relato à TV Globo, a manicure afirmou que estava em casa ouvindo o samba-enredo da Grande Rio, escola campeã do carnaval do Rio de Janeiro neste ano. A letra da música faz homenagem ao orixá Exu.

Ela foi surpreendida por um desconhecido que estava num bar, do outro lado da rua, que a atacou com um facão. Antes da agressão física, ele questionou se a mulher era “pagodeira ou macumbeira”.

“Cheguei lá e perguntei qual era o problema. A gente estava no nosso horário. [Perguntei] O porquê da ironia de falar se a gente era pagodeiro ou macumbeiro. Ele se exaltou e veio para cima de mim. Já veio com o facão, não queria saber onde ou em quem ia pegar. Eu estava na calçada. Eu passei e o facão veio a me acertar”, afirmou a manicure.