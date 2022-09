Mulher mata ex-companheiro com uma facada no pescoço durante uma festa de aniversário

Ela disse aos funcionários que a vítima havia caído sobre uma faca. Quando os militares chegaram, ela já não estava mais na unidade de saúde.

A mãe da vítima que estava no local, contou que eles estavam em uma festa de aniversário com parentes e outras pessoas, incluindo a ex do filho.

Que em determinado momento, ouviu gritos na área externa do imóvel, ao chegar lá viu a vítima sangrando com as mãos no pescoço e a mulher, de 27 anos, segurando a faca.

Ainda segundo a mãe do rapaz, o motivo da agressão, foi ciúmes. A mulher viu Carlos conversando com outra mulher e eles começaram a brigar.

A suspeita foi localizada e contou que agrediu o ex depois de ver ele com outra mulher no banheiro, que eles seguiram para a área externa do imóvel onde tudo aconteceu.