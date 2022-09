Mulher grávida é estuprada 2 vezes na rua ao sair do trabalho 

- Publicidade -

Uma mulher grávida relatou à polícia que foi estuprada ao sair do trabalho na madrugada da última sexta-feira (2/9), em Mineiros (GO), cidade que fica a 427 km da capital goiana, no sudoeste do estado.

Ela ficou bastante machucada e chegou a ser levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo próprio suspeito de cometer o crime.

No local, a mulher contou a uma funcionária que ela havia sido ameaçada de morte e que o homem falou para ela dizer aos médicos que havia levado um tombo de bicicleta.

Tudo aconteceu por volta de 1h40. A vítima estava com ferimentos na cabeça, nas mãos e não parava de chorar, o que chamou a atenção dos funcionários da unidade de saúde.