Mulher é presa após colocar ovo quente na mão da filha de 5 anos

Uma mãe foi encaminhada à Central de Polícia, em João Pessoa, suspeita de castigar a filha, de 5 anos, colocando um ovo quente em sua mão. Os maus-tratos teriam acontecido como forma de repreensão à vítima, que foi socorrida ao Hospital do Valentina de Figueiredo, na Zona Sul da cidade, com queimaduras nos membros superiores. O caso, que aconteceu no bairro do Colinas do Sul, foi registrado na madrugada desta terça-feira (13).

Após o atendimento à filha na unidade de saúde, a mulher foi redirecionada à delegacia, no bairro do Geisel. Segundo informações coletadas junto à Polícia Militar (PM), a ida da criança à Central de Polícia foi solicitada pela equipe médica do hospital, que também acionou o Conselho Tutelar para acompanhar o caso.

Além da mãe, o padrasto da menina também prestou esclarecimentos, mas foi liberado. Até a publicação desta matéria não haviam outros detalhes sobre o crime. O caso está sob os cuidados da delegada Paula Monalisa, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

A mãe deve responder por lesão corporal, violência doméstica e tortura. Já a criança foi acolhida pelo Conselho Tutelar e foi encaminhada a um endereço mantido sob sigilo.

O Portal T5 tentou contato com o Conselho Tutelar, mas nossas ligações não foram atendidas.

Denuncie

As denúncias podem ser anônimas e feitas através de dois serviços gratuitos e que funcionam 24 horas por dia: o “Disque 100” (da Secretaria Nacional de Direitos Humanos do Governo Federal) e o “Disque 123” (que pertence ao Governo da Paraíba).

Outros contatos como, 190, da Polícia Militar e 197, da Polícia Civil também estão disponíveis para receber essas denúncias.