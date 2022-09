Mulher é ferida e tem cabelos cortados a faca pelo marido

- Publicidade -

Um homem de 28 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na noite dessa segunda-feira, 5, pela Polícia Militar, após cortar o cabelo da própria esposa com uma faca. O caso aconteceu na cidade de Cruzeiro do Sul, localizada no estado do Acre.

A vítima contou em depoimento à polícia que o homem teria chegado em casa apresentando sinais de embriaguez e uso de entorpecentes quando começou com agressões verbais e físicas. Com um faca, riscou o corpo da mulher e cortou seu cabelo.

O agressor foi levado para a delegacia, onde foi autuado de acordo com a lei Maria da Penha.

Fonte: Ac 24 Horas