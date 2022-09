Mulher é espancada e ameaçada pelo marido ao tentar sair de casa para trabalhar

De acordo com o depoimento da vítima, o suspeito estava consumindo bebida alcóolica desde o dia anterior, e na noite desta quarta falou que iria dar trabalho, iniciando uma discussão.

Em dado momento, o homem deu um soco no rosto da mulher, que teve seus óculos quebrados com o impacto.

Depois de algum tempo sendo agredida, a vítima conseguiu ligar para polícia e fugir, indo de encontro com uma equipe da Polícia Militar, que constatou que á vítima estava com sangramento no olho esquerdo e escoriações pelo corpo.