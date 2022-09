Mulher diz que divide o marido com a mãe e a irmã caçula

- Publicidade -

Uma mulher viralizou nas redes sociais depois de compartilhar um vídeo contando que divide o marido com a mãe e a irmã mais nova. Madi Brooks, que mora nos Estados Unidos, dividiu opiniões após declaração.

“Eu e minha mãe somos swingers e isso é ótimo. Sabe por quê? Sempre que não estou com vontade, posso simplesmente deixar meu marido ficar com ela”, disse em um dos vídeos que compartilhou no TikTok.

Na continuação do vídeo, o marido de Brooks aparece e abraça a mãe.

“Sim, eu sou esse tipo de esposa. Eu deixo meu marido ficar com ela algumas vezes por semana”.