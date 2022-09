Mulher com medida protetiva é esfaqueada por ex-companheiro

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava a caminho do trabalho quando foi abordada pelo suspeito, que entrou no veículo e obrigou o motorista a desviar a rota. A mulher tinha medida protetiva contra o suspeito desde abril, segundo a polícia.

A PM informou que o suspeito foi preso em flagrante na Avenida do Antão, no Morro da Cruz, após a vítima acionar o “botão de pânico” do aplicativo da Rede Catarina, programa da PM para prevenção da violência doméstica.

Tenente-coronel Dhiogo Cidral, comandante do 4º Batalhão da PMSC, disse que o homem rendeu também o condutor.

“Mandou o motorista seguir para um caminho longe do trabalho dela, no Morro da Cruz. Ele queria fazer alguma mazela contra ela“, informou.

Em certo momento, já no Morro da Cruz, a mulher conseguiu descer do carro e correu para acionar a polícia. Nesse momento, o ex-companheiro correu até ela e efetuou as facadas. A mulher foi atingida pelo menos duas vezes.

Conforme a PM, a vítima foi encaminhada ao Hospital Governador Celso Ramos, na Capital, para atendimento médico. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Prisão

Uma testemunha, que estava trabalhando em uma obra nas proximidades, disse à PM que escutou a mulher pedindo ajuda e, em seguida, viu o suspeito correndo em direção ao Parque Natural Municipal do Morro da Cruz.

Com as informações, o homem foi capturado próximo ao local do crime. A faca utilizada foi apreendida.

O ex-companheiro alegou à Polícia Militar que estava tentando reatar o relacionamento.

Aplicativo da polícia