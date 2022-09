MPAC notifica Centro de Zoonoses de Rio Branco para apresentar calendário de reformas

- Publicidade -

No último dia 29, o Ministério Público do Acre (MP-AC) publicou uma portaria, instaurando um procedimento preparatório para apurar possíveis irregularidades no Centro de Zoonoses de Rio Branco.

Na publicação, não é possível identificar de forma clara quais seriam as irregularidade, por conta da falta de especificação do órgão, mas é dado um prazo de 20 dias para que a direção do Centro apresente os documentos que ficaram acordados, em reunião realizada no dia 13 de maio de 2022: relatório sanitário, alvará do Corpo de Bombeiros, alvará de funcionamento e o termo de “habite-se”.

Herbert Teixeira, gestor do Centro de Zoonoses de Rio Branco, afirma que o processo é relativo à necessidade de uma reforma que o prédio necessita passar, mas que ainda não é cabível passar o calendário porque o projeto está em fase de construção.

“Ano passado, fizeram uma visita aqui e constataram a necessidade de uma reforma, mas essa reforma depende de projeto, de um calendário de execução, de orçamento. E há essa cobrança do MP, mas a gente está naquela fase de organizar o projeto para poder realmente fazer o calendário que eles estão pedindo”, explicou.

Teixeira destaca que o local precisa, de fato, da reforma, mas que ainda não é possível divulgar o calendário. E, com essa publicação, devem buscar alinhar com o MP como será o andamento.

Fonte/ A Gazeta do Acre