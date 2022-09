Motorista de aplicativo é trancada no porta-malas por criminosos armados com metralhadora em roubo de carro

- Publicidade -

O roubo aconteceu nesta sexta-feira (02) na Avenida Rio Madeira, bairro Industrial, na zona Norte de Porto Velho (RO).

Uma motorista de aplicativo de 30 anos foi feita refém e levada no porta-malas do próprio carro durante assalto.

A vitima disse que foi chamada via aplicativo para atender uma suposta mulher como passageira.

Porém, ao chegar no endereço foi rendida por dois criminosos armados com uma metralhadora. Os assaltantes amarraram a trabalhadora, que foi levada no porta-malas e deixada abandonada no bairro Planalto.

Os bandidos em seguida fugiram com o carro modelo Fiat Mobi da vitima. Policiais militares foram acionados e durante buscas encontraram o carro abandonado em um lava jato na região do condomínio Orgulho do Madeira. Até o momento ninguém foi preso.