Motorista de aplicativo é encontrado morto após fazer corrida

O motorista de aplicativo Luciano Lopes de Araújo foi encontrado morto no início da noite de sexta-feira (23) em Palhoça, na Grande Florianópolis, um dia após desaparecer. A informação foi confirmada pela delegada Michele Alves Correa Rebelo.

O condutor sumiu após terminar uma corrida entre Florianópolis e Palhoça, na Grande Florianópolis, no início da manhã de quinta-feira (22).

Segundo o comandante do 16° BPM Batalhão de Polícia Militar, coronel Cristiano Medeiros, o corpo de um foi encontrado em um matagal próximo da estrada do Espanhol por um morador da região. A Polícia Científica foi acionada, assim como a Polícia Civil, para confirmar a identificação.

As buscas por Luciano iniciaram ainda na quinta, quando a família registrou dois boletins de ocorrência, um pelo desaparecimento e outro de roubo de veículo.

O carro usado por Luciano foi localizado no bairro Agronômica, segundo a Polícia Civil, nesta sexta-feira à tarde. A suspeita é que o veículo tenha sido usado para outro assalto. A informação, porém, ainda não foi confirmada.

Desaparecimento

Segundo a esposa dele, Vera Lúcia Paulino de Araújo, o homem nunca teve problemas na profissão anteriormente.

Na manhã de quinta-feira, porém, Luciano saiu de casa no bairro Itacorubi, em Florianópolis e parou no bairro Agronômica, onde abasteceu o carro e iniciou uma corrida com destino à Praia de Fora, em Palhoça. Ao fim da viagem, ninguém mais teve contato com ele.

Em busca de informações que levassem ao paradeiro do motorista, familiares rastrearam o celular dele que apontou a localização de um terreno baldio em Palhoça. Nada foi encontrado no local.

“Por volta das 7h foi o final [da corrida]. Às 9h, o carro dele foi visto aqui na Ilha [Florianópolis], mas a gente não sabe se ele estava dentro do carro ou não, e não temos mais nenhuma informação”, disse uma amiga da esposa de Araújo.

Fonte: G1