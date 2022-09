Motociclista faz manobra proibida e provoca acidente no cruzamento da Av. Ceará

- Publicidade -

O motociclista Saiang Lima, de 24 anos, se envolveu em um acidente de trânsito na noite deste domingo (18), no cruzamento da Avenida Ceará com a rua José de Melo, região Central de Rio Branco.

Segundo consta, o condutor da moto trafegava em uma motocicleta Honda CG, de cor vermelha, placa QWO- 7D49, sentindo bairro-centro, na Ceará e o motorista Raimundo Nonato da Silva, do veículo Jeep Renegade, de cor cinza, placa OHQ-4683, trafegava na rua José de Melo, ao lado do posto de combustível.

Quando no semáforo, o piloto da motocicleta decidiu fazer uma ação proibida e avançou o sinal, momento que o veículo bateu na lateral da moto. Na batida, o jovem caiu no asfalto e ficou aguardando a chegada do SAMU, que foi acionado e rapidamente chegou ao local.

Após os atendimentos e avaliações no piloto da motocicleta, os paramédicos do Serviço Móvel encaminharam o jovem para a Unidade de Pronto Atendimento da Sobral (UPA), onde deu entrada somente com escoriações leves no corpo.

Agentes da RBtrans estavam no local, organizando a passagem dos veículos, que por causa do acidente, deixou o trânsito lento naquela região.