Morte macabra vai movimentar últimos capítulos de Pantanal

Pantanal está chegando em sua reta final, prova disso é que a Globo já incluiu em sua programação teasers de Travessia, novela que irá substituir o remake de Bruno Luperi e conta com Jade Picon, Chay Suede e Lucy Alves no elenco. Com o último capítulo cada vez mais próximo, os noveleiros de plantão não se aguentam de curiosidade para descobrir os desfechos de personagens como Maria Bruaca, Juma, Tenório e Velho do Rio, entre outros.

Um dos finais já revelados pela emissora é o do matador de aluguel Solano (Rafa Sieg). Contratado para assassinar os inimigos de Tenório (Murilo Benício), o jagunço vai ser morto por Juma em cena macabra que vai ao ar na próxima semana.