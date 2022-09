Morte de Roberto em Pantanal aterroriza equipe com cobra de 40 quilos

- Publicidade -

Pantanal terá cenas de filme de terror nesta semana. Contratado por Tenório (Murilo Benício) para dar cabo de uma lista extensa de vítimas, Solano (Rafa Sieg) assassinará Roberto (Cauê Campos). Os dois darão de cara com uma sucuri gigante, e o bandido aproveitará a oportunidade para matar o herdeiro do patrão. A cena já foi gravada e contou com a participação especial de uma serpente de 40 quilos, que aterrorizou a equipe da novela das nove da Globo.

“Eu tenho pavor de cobra”, confessou Rafa Sieg. A confiança entre o ator e o cuidador da Bonita, apelido do animal utilizado, foi fundamental para a realização da sequência. “Por esse carinho todo dele com ela, ficou claro que não atacaria ninguém. Foi legal superar essa barreira”, relatou o intérprete do matador de aluguel.

Além de interagir com a sucuri gigante, ele também precisou enfrentar outros desafios durante as gravações. Sem o uso de dublês, o artista ficou cerca de cinco horas nadando em um tanque cheio de água com o figurino molhado. “É super difícil sair de dentro da água para dentro do barco, mas, nossa, nessa hora até bateu um instinto de sobrevivência mesmo”, comentou Sieg em entrevista à página oficial de Pantanal no Gshow.

A morte de Roberto no folhetim acontecerá depois que o garoto se deparar com o capataz armado e começar a fazer perguntas, provocando a fúria do pistoleiro. O herdeiro mais novo de Tenório sairá para fazer um passeio de barco acompanhado do criminoso, e a dupla avistará a sucuri gigante no rio.

Ao tentar enxotar o bicho, o funcionário cairá na água, e o jovem tentará salvá-lo. No desespero, o crápula acabará afogando Roberto. Já na embarcação, Solano perceberá que ele ainda estará vivo e aproveitará para matar de vez o filho de Zuleica (Aline Borges).

A verdadeira história, obviamente, será mascarada. Na volta, o assassino mentirá para todos ao afirmar que o adolescente foi devorado pela cobra. Na versão original da saga rural, Roberto realmente foi engolido por uma serpente. No entanto, o remake vai mudar esse desfecho e pregará que as sucuris não comem gente.

Tenório, por sua vez, ficará enlouquecido com a morte do garoto e tomará uma atitude drástica. O bigodudo ordenará que matem todas as cobras da região até localizarem o cadáver do filho. A reação chocante do vilão na novela promoverá uma matança de serpentes no bioma.

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a novela Pantanal foi exibida em 1990 pela extinta Manchete (1983-1999). O remake da Globo é adaptado por Bruno Luperi, neto do criador da história, e ficará no ar até outubro.