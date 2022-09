Morre vítima de parada cardíaca ex-diretor do IMC e ex-vereador de Manoel Urbano

- Publicidade -

Antônio Jefferson Magalhães, ex-vereador e ex-diretor geral do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre (IMC), morreu na noite desta segunda-feira, 5, vítima de um ataque cardíaco fulminante na capital acreana.

Jefferson foi vereador em Manoel Urbano entre os anos de 2012 e 2016, tentou a reeleição, mas não conseguiu a vitória.

O ex-vereador, por meio de uma indicação de Minoru Kinpara, chegou a ser nomeado diretor presidente do IMC, em janeiro deste ano, mas foi exonerado 24 horas depois, após ter sido divulgada uma condenação enquanto foi presidente da Câmara de Vereadores de Manoel Urbano.

Jefferson era servidor do Tribunal de Justiça e trabalhava no fórum da cidade do interior.

Ainda não foi divulgado local de velório e sepultamento.

Fonte: Ac 24 Horas