Morre cantor Jesse Powell aos 51 anos

O cantor de R&B Jesse Powell morreu aos 51 anos de idade. Segundo informações do Daily Mail, a família divulgou a triste notícia através de um comunicado nesta quarta-feira, dia 14. O artista norte-americano ganhou reconhecimento em 1996 após o lançamento de seu primeiro álbum e single, You. Outros grandes hits do artista são I Wasn’t with It, Gloria e All I Need.

O veículo informa que o cantor morreu em sua casa em Los Angeles e a causa ainda não foi divulgada. Em uma publicação no Facebook, a irmã do cantor, Tamara, escreveu: É com o coração pesado que anunciamos o falecimento de nosso amado filho, irmão e tio Jesse Powell. A família pede privacidade neste momento enquanto lamentamos esta tremenda perda e celebramos seu legado eterno. Jesse amava música e amava especialmente seus fãs que o apoiaram ao longo de sua carreira. Queremos que todos saibam que significaram o mundo para ele. – A Família Powell.

Fonte: Estrelando