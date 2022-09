Moradores reclamam das condições de estrada no município de Bujari

- Publicidade -

Nesta quinta-feira 8, de setembro a redação Ecos da Notícia, recebeu uma denúncia em relação ao ramal “Copaiba” que fica no município de Bujari. os moradores desse ramal reclamam das condições que se encontra a estrada de terra.

A principal reclamação dos moradores são os buracos e as péssimas condições de algumas pontes. O ramal tem aproximadamente 32 km de distância, e fica no quilometro 64 da BR- 364. Segundo os moradores o ramal não recebe nenhum tipo de manutenção a muito tempo. e está esquecido pela prefeitura.

Foto: cedida Foto: cedida Foto: cedida Foto: cedida

Também segundo os moradores os quilômetros finais do ramal são os mais difíceis, que estão a mais de 4 anos sem receber nenhum tipo de manutenção. a prefeitura de Bujari por sua vez, se pronunciou dizendo que as máquinas já estão realizando trabalhos no ramal, e que os reparos na estrada estão previstos para serem concluídos até a próxima semana.