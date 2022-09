Moradores do bairro Montanhês reclamam da falta de abastecimento de água

- Publicidade -

Na noite da última quarta-feira dia 31, a redação Ecos da Notícia recebeu uma denúncia em relação ao abastecimento de água no bairro Montanhês, mais precisamente na Rua Raimundo Farias, Parte alta da cidade.

Segundo o morador identificado por Marcos, a falta de água já dura quase duas semanas na região, também segundo o morador, quando a água chega até as residências, chega com força bem reduzida, impossibilitando os moradores de encherem os recipientes.

Segundo Marcos, os moradores já entraram em contato com o Serviço De Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB, mas a resposta que eles receberam foi a de que o abastecimento de água está acontecendo de forma normal, enquanto isso os moradores pagam caro por cada litro de água.

Entramos em contato com o coordenador de distribuição de água do SAERB, Francisco Carmo, que nos disse que, a falta de água, tanto no Bairro Montanhês quanto na Custódio Freire, é consequência de um problema no (conjunto motor bomba do sistema Custódio).

Esse sistema é responsável pelo abastecimento de água nos bairros Montanhês, Custódio Freire, e Jorge Lavocat.

Segundo Francisco Carmo, os funcionários do SAERB, já estão fazendo a manutenção do sistema, e a previsão para que o abastecimento seja normalizado, é para no máximo até a próxima segunda-feira 05 de setembro.

Veja o vídeo: